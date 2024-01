Shenzhen Woer Heat-Shrinkabl Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 7,26 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 7,33 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,96 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 7,32 CNH, was einer Differenz von +0,14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material-Aktie eine Dividendenrendite von 0,54 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Industrie"-Branche hat die Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,77 Prozent erzielt, was 7,47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" übertrifft sie mit einer Rendite von 7,42 Prozent den Durchschnitt um 7,42 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material-Aktie mit 14,41 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.