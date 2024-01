Shenzhen Woer Heat-Shrinkabl Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material aktuell im Relative Strength-Index (RSI) mit einem Wert von 76,19 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 8,77 Prozent erzielt, was 7,47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,35 Prozent, wobei Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material aktuell 7,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material aktuell bei 7,26 CNH verzeichnet und erhält die Einstufung "Neutral". Der Aktienkurs selbst ging bei 7,33 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +0,96 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 7,32 CNH angenommen, was einer Differenz von +0,14 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Neutral".