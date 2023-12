Shenzhen Weiguang Biological Products Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Shenzhen Weiguang Biological Products wird der 7-Tage-RSI mit 73,72 Punkten bewertet, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 34,34 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 36,19 CNH liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Gleichzeitig gab es in den Social Media-Kommunikationen keine eindeutige Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Shenzhen Weiguang Biological Products somit ein "Neutral"-Rating aufgrund der verschiedenen Bewertungen in den technischen Analysen und der Anleger-Stimmung.