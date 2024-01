Shenzhen Weiguang Biological Products Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine überkaufte Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine überverkaufte Situation hindeutet. In Bezug auf Shenzhen Weiguang Biological Products liegt der RSI7 derzeit bei 98,55 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 80,11 ebenfalls im überkauften Bereich. Daher erhält das Wertpapier sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Shenzhen Weiguang Biological Products eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Weiguang Biological Products daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von Shenzhen Weiguang Biological Products liegt 6,62 Prozent unter dem GD200, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand zum Kurs -9,71 Prozent beträgt.

Im Branchenvergleich hat Shenzhen Weiguang Biological Products in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche erzielt. Ebenso übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors um 26,48 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Insgesamt erhält das Wertpapier also gemischte Bewertungen in Bezug auf die verschiedenen Analysekriterien.