Shenzhen Topway Video Communication ist zurück!

Die Shenzhen Topway Video Communication-Aktie zeigt in der technischen Analyse interessante Entwicklungen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,87 CNH, was einem Unterschied von +26,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 11,51 CNH liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,13 Prozent), was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Topway Video Communication-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält die Aktie ebenfalls positive Einschätzungen. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten erhöht, und auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung hingegen ist in den letzten Wochen eher negativ geprägt. Positive Diskussionen überwogen lediglich an vier Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Somit erhält die Shenzhen Topway Video Communication auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 48,53, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Shenzhen Topway Video Communication also eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.