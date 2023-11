Shenzhen Topway Video Communication Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenzhen Topway Video Communication. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 62,48 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 33,56 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend positiv über Shenzhen Topway Video Communication diskutiert, jedoch wurden auch vermehrt negative Themen thematisiert. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Shenzhen Topway Video Communication in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis, wird hierbei berücksichtigt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 7,74 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 12,11 CNH liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für Shenzhen Topway Video Communication ergibt. Ebenso liegt der 50-Tage-Durchschnitt mit 8,7 CNH über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.