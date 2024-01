Shenzhen Topway Video Communication Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Shenzhen Topway Video Communication-Aktie befindet sich derzeit in einer interessanten Position gemäß der technischen Analyse. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 8,65 CNH, was zu einer positiven Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 12,61 CNH liegt, was einen Abstand von +45,78 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 13,23 CNH angenommen, was einer Differenz von -4,69 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien für die Shenzhen Topway Video Communication-Aktie gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der für die Shenzhen Topway Video Communication-Aktie aktuell einen Wert von 89,31 zeigt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt resultiert daher in einer "Schlecht"-Einstufung für die Shenzhen Topway Video Communication-Aktie.