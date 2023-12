Shenzhen Topraysolar Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Derzeit schüttet Shenzhen Topraysolar nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, mit einem Unterschied von 0,19 Prozentpunkten (0,71 % gegenüber 0,9 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün an, es gab keine negativen Diskussionen. Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Topraysolar diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Topraysolar liegt mit einem Wert von 124,09 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shenzhen Topraysolar in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie wird deshalb von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die geringe Intensität und die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

