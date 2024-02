Shenzhen Topraysolar Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Der RSI für Shenzhen Topraysolar zeigt aktuell einen Wert von 52,17, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shenzhen Topraysolar aktuell eine Rendite von 0,66 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,1 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Abweichung wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein sich täglich ändernder Wert ist, der sich aus dem Verhältnis von Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Bei der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Topraysolar aktuell 110. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ist dies weder unter- noch überbewertet. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Shenzhen Topraysolar derzeit um 12,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Diese kurzfristige Einschätzung wird als "Schlecht" bewertet. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar 18,12 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.