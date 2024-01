Shenzhen Topraysolar Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Shenzhen Topraysolar von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft werden.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shenzhen Topraysolar derzeit bei 4,63 CNH liegt. Dies führt zur Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 4,48 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3,24 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,41 CNH, was einer Differenz von +1,59 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Topraysolar bei 122,97 liegt, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie wird daher auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Ein Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt, dass die Rendite von Shenzhen Topraysolar in den letzten 12 Monaten mit -8,2 Prozent mehr als 22 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite mit 2,44 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.