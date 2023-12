Shenzhen Topband Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Shenzhen Topband beträgt das aktuelle KGV 23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shenzhen Topband-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 71, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Allerdings zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen neutralen Wert, wodurch insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie nach RSI-Kriterien resultiert.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass die Rendite von Shenzhen Topband um mehr als 25 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt die Rendite von Shenzhen Topband deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shenzhen Topband-Aktie mit 9,14 CNH um 18,03 Prozent unter dem GD200 (11,15 CNH) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 9,93 CNH einen Abstand von -7,96 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.