Shenzhen Topband Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenzhen Topband betrachten, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 22,81 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Shenzhen Topband momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Shenzhen Topband beim 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Shenzhen Topband also mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sich für die Shenzhen Topband-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 11 CNH für den Schlusskurs ergibt. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,76 CNH, was einem Unterschied von -11,27 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,51 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Shenzhen Topband gezeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch die Stärke der Diskussion war höher, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Shenzhen Topband für diese Stufe daher ein "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shenzhen Topband in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,45 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 20,36 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -32,81 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Shenzhen Topband um 26,97 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.