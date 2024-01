Shenzhen Topband Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenzhen Topband herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,79 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shenzhen Topband weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,45 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Shenzhen Topband-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die trendfolgenden Indikatoren geben Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Shenzhen Topband-Aktie beträgt 10,92 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 8,96 CNH liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 9,68 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs und resultiert in einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Shenzhen Topband auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite der Shenzhen Topband-Aktie beträgt 0,59 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,01 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Topband liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.