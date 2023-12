Shenzhen Topband Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Shenzhen Topband in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shenzhen Topband daher eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shenzhen Topband eine Dividendenrendite von 0,59 % aus, was 0,43 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,02 % ist. Daher wird die Aktie auch hier neutral eingestuft.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Shenzhen Topband im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,45 Prozent erzielt, was 24,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,38 Prozent, und Shenzhen Topband liegt aktuell 29,83 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als schlecht bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shenzhen Topband mit 23,51 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als neutral eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.