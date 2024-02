Shenzhen Tianyuan Dic Information wird immer uninteressanter …

Shenzhen Tianyuan Dic Information: Technische Analyse deutet auf "Schlecht"-Bewertung hin

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Tianyuan Dic Information liegt derzeit bei 150,46, was in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Software-Branche weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse deutet der Relative Strength Index (RSI) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Der RSI liegt bei 65,73, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 71,17 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses zeigt, dass Shenzhen Tianyuan Dic Information mit einem Abstand von -27,63 Prozent vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Auch der GD50 deutet mit einem Kurs von 8,19 CNH auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -26,13 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shenzhen Tianyuan Dic Information in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.