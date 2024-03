Shenzhen Tianyuan Dic Information Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Analyse von Shenzhen Tianyuan Dic Information ergibt ein gemischtes Bild hinsichtlich der Sentiments und des Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 45,95 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,54, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich hat Shenzhen Tianyuan Dic Information ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 150,46, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für Shenzhen Tianyuan Dic Information auf Basis der genannten Kriterien.