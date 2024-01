Shenzhen Textile Holdings Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das chinesische Unternehmen Shenzhen Textile hat in Bezug auf die Dividendenrendite derzeit einen Wert von 0,52 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Die geringe Differenz zum Durchschnitt führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Textile liegt mit einem Wert von 70,98 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Shenzhen Textile zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Somit wird das Unternehmen von der Redaktion als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Textile liegt bei 89,06, was als überkauft betrachtet wird und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich jedoch bei 56, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher auch als schlecht eingestuft.