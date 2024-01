Shenzhen Textile Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisattraktivität. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt das KGV von Shenzhen Textile mit 70,98 auf ähnlichem Niveau und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Textile-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,9 CNH liegt. Dies deutet auf einen neutralen Trend hin. In der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch auf Basis der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt bei 11,88 CNH liegt.

In Bezug auf die Dividende hat Shenzhen Textile derzeit eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, da die Differenz nicht signifikant ist.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erhielt das Unternehmen jedoch eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger und wird daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Shenzhen Textile-Aktie aufgrund fundamentaler, technischer und sentimentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.