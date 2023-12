Shenzhen Textile Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "ResMed":

Der Aktienkurs von Shenzhen Textile verzeichnet eine Rendite von 8,34 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite von 19,13 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Shenzhen Textile mit 10,79 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Shenzhen Textile von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft, da in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Textile beträgt aktuell 70, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shenzhen Textile-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (59,42 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (59,47 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.