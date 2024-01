Shenzhen Tellus im Check!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Anzahl der Bewegungen setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von Shenzhen Tellus liegt bei 39,77, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 beträgt 60, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shenzhen Tellus mit 0,17 Prozent 2,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Händler" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent auf, daher wird die Aktie als unrentabel eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Shenzhen Tellus eine Performance von -14,98 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt nur um -0,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -14,86 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Shenzhen Tellus um 21,35 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Tellus liegt bei 74, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Händler" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.