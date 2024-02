Shenzhen Tellus Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung der Anleger bei Shenzhen Tellus ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shenzhen Tellus im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0,19 % aus, was 2,23 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,42 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Tellus-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,48 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 14,88 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -9,71 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 15,93 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was eine weitere "Schlecht"-Einstufung zur Folge hat.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Shenzhen Tellus als Neutral-Titel ein, da der RSI7 bei 41,89 liegt und der RSI25 bei 51,84. Dies führt zu einer Gesamtranking-Einstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.