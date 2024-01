Shenzhen Tellus Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Shenzhen Tellus hat eine niedrige Dividendenrendite von 0,17 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,14 % als "Schlecht" eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 71,31, was auf eine überkaufte Situation hinweist, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 60 eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Shenzhen Tellus, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einem insgesamt "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Aktienkurs von Shenzhen Tellus verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,98 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -0,05 % und dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" von 6,13 % zu einer Unterperformance von -14,93 % bzw. 21,11 % führt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs.