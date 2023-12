Shenzhen Tellus Aktie: Gut oder schlecht?

Die Shenzhen Tellus-Aktie wird mithilfe technischer Analysemethoden bewertet. Dabei wird der gleitende Durchschnitt von 50 und 200 Tagen betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 16,94 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,54 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,26 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Shenzhen Tellus-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 16,27 CNH, was nur eine Abweichung von -4,49 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich für Shenzhen Tellus daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende weist die Shenzhen Tellus-Aktie eine Rendite von 0,17 Prozent auf, was 2,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche hat die Shenzhen Tellus-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,98 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 0,66 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -15,64 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,73 Prozent hatte, liegt die Shenzhen Tellus-Aktie mit einer Unterperformance von 21,71 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Tellus bei 74, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Händler" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.