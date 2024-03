Shenzhen Tellus Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Einfluss von Stimmung und Buzz auf die Aktienbewertung ist ein wichtiger Faktor, der auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz einschließt. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Shenzhen Tellus in Bezug auf die Diskussionsintensität, die sich durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Shenzhen Tellus daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Tellus-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,35 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs (15,85 CNH) eine Abweichung von -3,06 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite von Shenzhen Tellus von -26,45 Prozent mehr als 14 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Händler" liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentaler Hinsicht weist Shenzhen Tellus mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 66,2 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kritierien. Daher ergibt sich insgesamt eine eher zurückhaltende Einschätzung für die Aktie von Shenzhen Tellus.