Shenzhen Techand Ecology, Environment Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Cecep Techand Ecology & Environment verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,86 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite 0,17 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,69 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Bauindustrie beträgt -1,06 Prozent, wobei Cecep Techand Ecology & Environment aktuell 0,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der trendfolgende Indikator, insbesondere der gleitende Durchschnitt, dass die Cecep Techand Ecology & Environment-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -10,25 Prozent aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt liegt die Abweichung nur bei -3,95 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird die Cecep Techand Ecology & Environment-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Cecep Techand Ecology & Environment liegt bei 88,89 und führt zu einer Bewertung als "Schlecht", während der RSI25 bei 56,86 liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Cecep Techand Ecology & Environment daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.