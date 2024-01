Shenzhen Techand Ecology, Environment Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten zwei Wochen wurde Cecep Techand Ecology & Environment von den meisten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Cecep Techand Ecology & Environment ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,5, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit wird aufgrund dieser fundamentalen Kriterien auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche hat Cecep Techand Ecology & Environment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,95 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -6,78 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite um 6,55 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Cecep Techand Ecology & Environment sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs (GD200) als auch zum Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt die Bewertung aufgrund der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Kriterien, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse eine eher negative Einschätzung für Cecep Techand Ecology & Environment.