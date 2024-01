Shenzhen Techand Ecology, Environment Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung der Anleger bei Cecep Techand Ecology & Environment in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die daraufhin ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen der letzten Tage standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cecep Techand Ecology & Environment im Vergleich zur Branche Bauwesen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,5 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 5,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Industrie" eine Überperformance von 4,04 Prozent darstellt. In der Branche "Bauwesen" liegt die Rendite von Cecep Techand Ecology & Environment sogar um 3,97 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.