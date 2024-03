Shenzhen Tat Fook Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Anhui Tatfook beträgt das aktuelle KGV 122. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0. Folglich ist Anhui Tatfook aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anhui Tatfook-Aktie hat einen Wert von 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (31,34). Auch hier ist Anhui Tatfook weder überkauft noch -verkauft, wodurch die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Anhui Tatfook.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Anhui Tatfook liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 1,18. Auf dieser Basis bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Anhui Tatfook-Aktie daher ein "Gut"-Rating.