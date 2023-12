Shenzhen Tat Fook Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Bei Anhui Tatfook hat sich in den letzten Wochen eine deutlich positive Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Gut". Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben ebenfalls zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Anhui Tatfook derzeit auf 10,28 CNH, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 11,4 CNH, was einer Abweichung von -9,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Anhui Tatfook bei 0 Prozent, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Anhui Tatfook bei 122,76, was ähnlich dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt gesehen zeigt sich bei Anhui Tatfook eine positive Stimmungsentwicklung, jedoch gibt es auch einige kritische Aspekte, die zu einer insgesamt neutralen Bewertung führen.