Shenzhen Tat Fook Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Anhui Tatfook als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Anhui Tatfook-Aktie beträgt 35,82, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 50,19, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite der Anhui Tatfook-Aktie beträgt 0 Prozent, was 1,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu verzeichnen gab. Daher wird die Aktie auch hier mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Anhui Tatfook daher auch hier ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,3 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Anhui Tatfook 4,24 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -12,31 Prozent, wobei Anhui Tatfook aktuell um 0,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.