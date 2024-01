Shenzhen Tat Fook Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Anhui Tatfook betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43,24 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 58,81 an, dass Anhui Tatfook weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In Bezug auf Anhui Tatfook wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum erhält Anhui Tatfook eine "Neutral"-Einstufung. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die geringe Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen identifizieren lässt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Anhui Tatfook bei 10,28 CNH, während die Aktie selbst 10,32 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,39 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 10,99 CNH, was einer Distanz von -6,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Anhui Tatfook die Gesamtnote "Neutral".