Shenzhen Tat Fook Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs von Anhui Tatfook im Bereich Informationstechnologie weist eine Rendite von 14,64 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,81 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Anhui Tatfook mit 4,16 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Anhui Tatfook waren. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen eine positive Stimmung, ohne negative Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Aktuell sind die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Anhui Tatfook mit 9,44 CNH nun -11,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -7,99 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hier auch mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Anhui Tatfook daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.