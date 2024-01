Shenzhen Tat Fook Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs von Anhui Tatfook hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,43 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +8,95 Prozent im Branchenvergleich bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 19,49 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors mit einer Rendite von 13,73 Prozent lag Anhui Tatfook um 14,7 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anhui Tatfook derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,28 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,32 CNH liegt, was einer Abweichung von +0,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 10,99 CNH zeigt eine Abweichung von -6,1 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Anhui Tatfook ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Anhui Tatfook befasst hat. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Tatfook derzeit bei 122,76, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung", die einen Wert von 0 aufweist.