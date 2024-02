Shenzhen Tat Fook Aktie: Endlich geschafft?

Die Anhui Tatfook-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 1,3 Prozentpunkte weniger als der übliche Wert von 1,3 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Tatfook-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,94 CNH. Der letzte Schlusskurs von 8,7 CNH weicht somit um -12,47 Prozent ab, was zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 9 CNH, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis.

Der Relative Strength-Index ordnet die Anhui Tatfook-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 1,73, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 mit 53,61 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Anhui Tatfook-Aktie mit 122,76 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.