Shenzhen Tagen Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Shenzhen Tagen hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Shenzhen Tagen damit 4,12 Prozent über dem Durchschnitt (-19,11 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Bauwesen-Branche beträgt -19,97 Prozent, wobei Shenzhen Tagen aktuell 4,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung bezüglich Shenzhen Tagen hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dennoch ist eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien zu verzeichnen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 7,02 Prozent liegt Shenzhen Tagen 5,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauwesen-Branche zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Tagen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,3 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs (4,44 CNH) deutlich darunter liegt (Unterschied -16,23 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, nämlich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Shenzhen Tagen-Aktie somit für die einfache Charttechnik in Summe ein "Neutral"-Rating.