Shenzhen Tagen Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Aktie von Shenzhen Tagen wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,54 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Abweichung von -17,79 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -10,83 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist die Aktie von Shenzhen Tagen eine Rendite von -8,85 Prozent auf, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite mit 10,56 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.