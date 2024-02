Shenzhen Tagen Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder für 25 Tage (RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Tages-RSI für Shenzhen liegt bei 30,67, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 46,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Shenzhen eingestellt waren. Es gab mehrheitlich ein positiver und zwei negative Tage, während an 11 Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Shenzhen daher von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen bei 6,08, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 0 auf. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Industrie" ergibt sich, dass Shenzhen mit einer Rendite von -13,17 Prozent mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Bauwesen" verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,67 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Shenzhen mit 7,5 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.