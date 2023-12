Shenzhen Tagen Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Shenzhen Tagen-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 5,59 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,99 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,73 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5,42 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -7,93 Prozent führt. Beide Indikatoren führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie ergibt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating. Während es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt, wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass die Shenzhen Tagen-Aktie eine Rendite von -10,41 Prozent erzielt hat, was 9,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Bauwesen" liegt die Aktie mit einer Rendite von -1,06 Prozent um 9,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.