Shenzhen Tagen Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Bei einer Dividende von 5,45 % ist die Shenzhen Tagen-Aktie im Bauwesen-Sektor im Vergleich zum Branchendurchschnitt (1,5 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten. Die Differenz beträgt 3,95 Prozentpunkte, was derzeit die Einstufung "Gut" nahelegt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preiswürdigkeit. Shenzhen Tagen weist ein KGV von 6,54 auf, was in der Nähe des Branchendurchschnitts liegt. Basierend auf fundamentaler Kritierien erhält die Aktie daher ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Tagen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,57 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs (4,83 CNH) mit einer Abweichung von -13,29 Prozent. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Tagen insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

