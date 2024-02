Shenzhen Tagen Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse von Shenzhen Tagen zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,36 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,74 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,64 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs von 4,74 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shenzhen Tagen daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenzhen Tagen liegt bei 30,67 und der RSI25 bei 46,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shenzhen Tagen eine Rendite von 7,02 % aus, was 5,36 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 1,66 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält Shenzhen Tagen daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.