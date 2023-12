Shenzhen TXD Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Shenzhen Txd liegt derzeit bei 68,31, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch überverkauft. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und derzeit bei 56 liegt. Auch hier wird die Situation als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shenzhen Txd diskutiert. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün und negativen Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, überwiegen ebenfalls positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Txd liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 % in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Txd beträgt derzeit 71, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet. Insgesamt erhält Shenzhen Txd in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.