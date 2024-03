Shenzhen TXD Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Synchrony Financial":

Die Aktie von Shenzhen Txd wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 71,72 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Shenzhen Txd festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" konnte Shenzhen Txd eine Rendite von -8,43 Prozent erzielen, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite bei -8,1 Prozent, und Shenzhen Txd liegt mit 0,33 Prozent darunter. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Shenzhen Txd derzeit bei 16,08 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,21 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 14,36 CNH, was einen Abstand von +5,92 Prozent bedeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.