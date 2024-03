Shenzhen Sunwin Intelligent Aktie: So kann man sich irren!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Sunwin Intelligent liegt bei 71, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +11,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche positive Abweichung von +11,5 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Shenzhen Sunwin Intelligent hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -18,72 Prozent gefallen, was auf eine Outperformance von +25,04 Prozent hindeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Überperformance von 21,16 Prozent deutlich darüber. Dadurch erhält Shenzhen Sunwin Intelligent eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Shenzhen Sunwin Intelligent in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.