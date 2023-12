Shenzhen Sunwin Intelligent Aktie: Immer mit der Ruhe

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Shenzhen Sunwin Intelligent in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Shenzhen Sunwin Intelligent wurde mehr als üblich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Shenzhen Sunwin Intelligent besonders negativ diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shenzhen Sunwin Intelligent auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Schlecht"-Bewertung.

Vergleicht man den Aktienkurs von Shenzhen Sunwin Intelligent mit ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, so ergibt sich eine Outperformance von +81,31 Prozent in den letzten 12 Monaten. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,35 Prozent gestiegen sind, konnte Shenzhen Sunwin Intelligent eine Performance von 99,65 Prozent erzielen. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 13,73 Prozent lag die Aktie sogar um 85,92 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres Kriterium ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie, das Aufschluss über die Preisgünstigkeit gibt. Mit einem KGV von 71,52 liegt Shenzhen Sunwin Intelligent auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.