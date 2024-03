Shenzhen Sunway Communication Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shenzhen Sunway Communication als Neutral-Titel einzustufen ist. Mit einem RSI7-Wert von 39,78 und einem RSI25-Wert von 45,59 liegt die Aktie im neutralen Bereich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 36,95, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat die Aktie von Shenzhen Sunway Communication im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,21 Prozent erzielt, was 44,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -12,22 Prozent, und Shenzhen Sunway Communication liegt aktuell 40,43 Prozent darüber, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie beträgt 0,23 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,22 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der Analysten führt.