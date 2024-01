Shenzhen Sunrise New Energy Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Shenzhen Sunrise New Energy liegt bei 63,16, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 46,79 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte Shenzhen Sunrise New Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,64 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -6,63 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +21,27 Prozent für Shenzhen Sunrise New Energy entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Performance von Shenzhen Sunrise New Energy um 21,27 Prozent höher. Somit erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shenzhen Sunrise New Energy festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält das Unternehmen in beiden Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Sunrise New Energy beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 1,93 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.