Shenzhen Sunrise New Energy Aktie: Wirklich lohnenswert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Shenzhen Sunrise New Energy beträgt das aktuelle KGV 184. Im Branchendurchschnitt liegt das KGV für vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalien-Branche bei 0. Somit ist Shenzhen Sunrise New Energy aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Sunrise New Energy liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,07 % für die Chemikalien-Branche liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat Shenzhen Sunrise New Energy eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmungsänderungsrate. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Shenzhen Sunrise New Energy als "Neutral" bewertet, da der Aktienkurs selbst einen Abstand von -0,84 % zur Linie aufweist. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage führt zu einem "Neutral"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

