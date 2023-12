Shenzhen Sunrise New Energy Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen vergleicht. Der RSI für die Shenzhen Sunrise New Energy beträgt 80, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für die Shenzhen Sunrise New Energy liegt der RSI bei 41, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende wird die Shenzhen Sunrise New Energy mit 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien (1,92%) als niedriger eingestuft, was zu einer Differenz von 1,92 Prozentpunkten führt. Daraus ergibt sich derzeit eine Bewertung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Shenzhen Sunrise New Energy mit einer Rendite von 1,21% eine deutlich höhere Performance auf, die um mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,29%. Auch hier liegt die Shenzhen Sunrise New Energy mit 9,5% deutlich darüber. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Sieben Tage lang war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Sunrise New Energy diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung von "Gut".