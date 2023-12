Shenzhen Sunrise New Energy Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Shenzhen Sunrise New Energy-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 1,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht. Daher erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shenzhen Sunrise New Energy liegt bei 24,32 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Schlusskurs der Shenzhen Sunrise New Energy-Aktie bei 2,7 CNH, was einem Unterschied von +11,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2,41 CNH und einem Unterschied von +12,03 Prozent ein positives Bild, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Shenzhen Sunrise New Energy keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion weisen besondere Auffälligkeiten auf, weshalb die Bewertung in diesem Bereich als "Neutral" ausfällt.

Zusammenfassend ergibt sich für Shenzhen Sunrise New Energy eine Mischung aus "Schlecht", "Gut" und "Neutral" Bewertungen, was auf eine gemischte Performance der Aktie hindeutet.