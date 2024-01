Shenzhen Sunrise New Energy Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktienkurse von Shenzhen Sunrise New Energy haben im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 14,64 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei -7,33 Prozent, wobei Shenzhen Sunrise New Energy mit 21,97 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten hat.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Sunrise New Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,43 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 2,55 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine ähnliche Abweichung von +2,41 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Sunrise New Energy bei 184,31, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Shenzhen Sunrise New Energy bei 77,14 liegt, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.